Criscito ed Insigne insieme a Genova nel pre Samp-Napoli: linguaccia per i due napoletani [FOTO]

A poche ore dal posticipo della ventiduesima giornata di campionato tra Sampdoria e Napoli, Lorenzo Insigne si riunisce con il genoano e napoletano Mimmo Criscito. Entrambi capitani delle rispettive squadre, i due calciatori sono amici e in questi minuti che precedono il match si sono incontrati nel quartier generale azzurro in quel di Genova. Il difensore rossoblù ha postato uno scatto su Instagram, chiamando "fratm" l'attaccante di Frattamaggiore, in cui entrambi fanno la linguaccia.

