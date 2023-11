Comunicato SSC Napoli, Rudi Garcia lo reposta su Instagram | FOTO

Ultimissime Calcio Napoli - "Il Napoli precisa che non corrisponde al vero l’articolo riportato oggi da “Il Corriere dello Sport” e ripreso poi dal sito ufficiale dello stesso quotidiano e da altri siti web, relativo al presunto rientro negli uffici della sede di Garcia durante l’allenamento di ieri. Il Mister, infatti, ha diretto ininterrottamente tutta la seduta dal campo".

Così la SSC Napoli con una nota ufficiale a inizio serata smentendo, quindi, l'indiscrezione circolata in giornata. Rudi Garcia, via social, ha condiviso il comunicato del club come a sottoscrivere quanto annunciato dal club.