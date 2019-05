Cavani, splendido post dedicato ai figli: "Che la vita mai vi separi" [FOTO]

Calciomercato Napoli - "Che la vita mai vi separi": questo lo splendido messaggio di Edinson Cavani sul proprio profilo Facebook. L'ex idolo dei tifosi della Ssc Napoli ha postato una dolcissima foto dei suoi tre piccoli bambini: Lucas, Bautista e la neonata India.

Cavani al Napoli, il Matador ha glissato sul possibile ritorno in azzurro

A tal proposito, l’attaccante del Psg ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canal + “Il futuro? La prima cosa è rispettare il mio contratto. Mi piace questo club, questa città, sono felice con la mia famiglia. Non dipende solo da me, ma mi piacerebbe rimanere e finire il mio contratto. Un ritorno a Napoli? No, non dico nulla”.

