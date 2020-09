Caldoro risponde all'attacco di De Laurentiis: "Io sono il tifoso di sempre, a differenza di te e De Luca"

Continua il botta e risposta a distanza tra Stefano Caldoro, candidato alla presidenza della regione Campania, ed Aurelio De Laurentiis. L'esponente di centrodestra ha risposto al messaggio Twitter pubblicato ieri dal massimo dirigente della SSC Napoli: "Caro' ADL, non hai resistito a fare lo “sborone” - come dite voi romani - entrando a gamba tesa nella campagna elettorale. Tu invadi il campo della politica tifando per De Luca: è proprio vero che chi si somiglia si piglia. Io sono il tifoso di sempre (a differenza di voi due), che ama Napoli e il Napoli".