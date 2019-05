Icardi spazza via ogni dubbio: "Io via dall'Inter? Notizie false, ho ribadito alla società di voler restare!"

Calciomercato Inter - Negli ultimi mesi si sta parlando molto del futuro di Mauro Icardi. Il bomber nerazzurro, infatti, dopo la rottura con Luciano Spalletti e la assegnazione della fascia di capitano a Samir Handanovic, è stato dato in odore di addio ed accostato a tanti club, in Italia e non solo, a partire dall'Atletico Madrid fino ad arrivare al Napoli ed alla Juventus. Addirittura si era vociferato della possibilità che avesse già acquistato un appartamento qui a Napoli. Proprio a tal proposito, l'argentino con un tweet ha reso chiara quella che è la sua posizione.

Calcio mercato Inter, Icardi chiarisce la sua volontà

"Siccome negli ultimi tempi gli organi di stampa hanno riportato notizie che non rispecchiano il mio pensiero e la mia volontà, ci tengo ad informare i nostri tifosi che ho più volte comunicato alla Società la mia intenzione di rimanere all'Inter. Così da oggi in poi non si creeranno equivoci di nessun genere. Capisco gli interessi della stampa di vendere notizie false ma più che chiarire le cose personalmente non posso fare. Ripeto: ho già espresso all'Inter la volontà di rimanere perché l'Inter è la mia famiglia. Il tempo dirà chi ha detto la verità. Forza Inter, sempre..." Così su Instagram Mauro Icardi, centravanti dell'Inter, che dunque chiarisce quelle che sono le sue intenzioni in vista della prossima stagione e, più in generale, del suo futuro.

