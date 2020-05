Auriemma ricorda il primo scudetto del Napoli: "Che festa al San Paolo, un giorno storico per la città e per il calcio italiano" [VIDEO]

Il collega Raffaele Auriemma, racconta il giorno del primo scudetto del Napol tramite il suo canale Youtube:

"10 maggio 1987, ero allo stadio ma non in tribuna stampa. Volevo godermi l'emozione di uno scudetto del Napoli quando c'era tutta una città che da una settimana era in attesa dei festeggiamenti. Ero in tribuna Nisida al ridosso della Curva B. Mi scesero le lacrime quando alla fine della partita che finì 1-1, una volta diventati ufficialmente Campioni d'Italia, Maradona corse proprio verso di noi stringendo i pugni per un trionfo che mai avevamo raggiunto. Diego aveva la faccia rossissima e talmente era tanta la gioia che non riusciva a contenerla. 10 maggio 1987 un giorno storico per il Napoli e per il calcio italiano".