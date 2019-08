Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha commentato così sul suo profilo Twitter: "Gli obbiettivi sono stati raggiunti, abbiamo la qualità per lottare e per provare a vincere lo Scudetto"

Gli obbiettivi sono stati raggiunti, abbiamo la qualità per lottare e per provare a vincere lo Scudetto. #ForzaNapoliSempre



Our goals have been achieved and we now have the quality to fight with the objective of winning the Scudetto. pic.twitter.com/rBphqDf4oU