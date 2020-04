Alvino ricorda il successo in casa della Juve: "Solo per l’almanacco e per i disonesti non abbiamo vinto 3 scudetti" [FOTO]

Notizie Napoli calcio. Il 22 aprile 2018 è la data dell'ormai successo del Napoli in casa della Juventus grazie al gol di Kalidou Koulibaly. Anche Carlo Alvino, giornalista di TV Luna, ha voluto ricordare quell'incredibile serata attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Twitter: "Solo per l’almanacco del calcio e per i disonesti il Napoli non ha vinto tre scudetti. Grazie ?Kalidou Koulibaly? per avermi fatto piangere di gioia per la maglia che ci rappresenta".

