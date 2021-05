Notizie Napoli calcio. Il giornalista Paolo Bargiggia ha commentato su Twitter il messaggio di De Laurentiis che annuncia l'addio di Gattuso:

"Sembrava non stesse aspettando altro! E voleva chiudere con Gattuso anche tra gennaio e febbraio. Questa Champions League mancata mi spiace tanto per Rino, Giuntoli, lo staff, la squadra e i tifosi. Ma non per De Laurentiis che si è dimostrato quanto meno un pessimo dirigente".