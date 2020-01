Il Mattino - Accordo Napoli-Samp per Younes, si aspetta il sì del calciatore. Genoa e Torino resta sull'attaccante

Calciomercato Napoli - Younes Sampdoria. Il mercato del Napoli entra nel vivo, anche quello in uscita. Il club azzurro lavora per l'acquisto di un attaccante, ci sono Politano e Mateta in pole, in uscita c'è quindi Younes. Come riportatoa da Il Mattino, la SSC Napoli ha già trovato l'accordo con la Sampdoria (dove è appena stato ceduto Tonelli).

Younes è vicinissimo alla Samp: il Napoli e il club blucerchiato hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento dell’attaccante esterno che deve però ancora dire sì all’operazione e per questo motivo non c’è stata ancora la fumata bianca. Su di lui ci sono anche Genoa e Torino e club stranieri. Alla Samp invece è passato in maniera ufficiale il difensore Tonelli, trattativa conclusa con la formula del prestito con diritto di riscatto (2.5 milioni più bonus).