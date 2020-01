Vigliotti a CN24: "Non siamo messi bene se perdiamo le trattative per Amrabat, solo grande caos in società. Spero che giochi Meret"

Napoli notizie calcio - Gianluca Vigliotti è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Spero che Gattuso dia spazio e fiducia a Meret contro la Lazio. Demme e Lobotka sono pronti, il Napoli ha preso loro per farli giocare subito. Stagione incredibile sotto il punto di vista di rapporti personali nel Napoli, solo gran caos da inizio stagione e tante liti tra calciatori, società e allentori. Non siamo messi bene se perdiamo le trattative in entrata anche per giocatori come Amrabat. Prendrei una punta e un terzino al posto di Ghoulam".