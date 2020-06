Serie A - Tutto pronto per la sfida tra Napoli e Spal, match valevole per il 28° turno di campionato. La redazione di Sky Sport ha fatto il punto della situazione sulla formazione azzurra che scenderà in campo stasera contro gli emiliani. Secondo l'emittente satellitare, a centrocampo non ci sarà a sorpresa Elmas, ma sarà confermato Piotr Zielinski che agirà al fianco di Lobotka e Fabian Ruiz