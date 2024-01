Ultime notizie Serie A - Secondo giallo e rosso per l'autore del gol della Salernitana che resta in dieci uomini contro la Juventus, dal 53'. Qualche metro fuori dall'area, Giulio Maggiore ha messo giù Rabiot, per l'arbitro è fallo da giallo: si tratta del secondo e quindi espulsione.

Maggiore, quindi, salterà il prossimo match: Napoli-Salernitana di sabato prossimo alle ore 15 allo stadio Maradona di Fuorigrotta.