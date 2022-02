Udinese-Torino 2-0, i friulani vincono in pieno recupero: il tabellino della gara

Notizie calcio. Vittoria in extremis dell'Udinese, che alla Dacia Arena batte per 2-0 il Torino: entrambi i gol dei friulani, di Molina e Pussetto, arrivano in pieno recupero e condannano i granata di Juric. Decisivi due calci piazzati: il primo è una punizione di Molina che si insacca, il secondo è il rigore dell'attaccante argentino dopo un grave errore di Milinkovic-Savic.

Udinese Torino

Udinese-Torino 2-0, il tabellino

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marí, Zeegelaar; Soppy (91′ Molina), Arslan (91′ Walace), Jajalo, Makengo, Udogie; Success (70′ Pussetto), Beto. A disposizione: Padelli, Gasparini, Perez, Nuytinck, Samardzic, Ballarini, Benkovic, Nestorovski, Pinzi. All. Cioffi

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Zima, Buongiorno (52′ Pobega), Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria (70′ Pellegri). A disposizione: Berisha, Izzo, Pjaca, Ansaldi, Seck, Djidji, Ricci, Aina, Warming, Linetty. All. Paro (Juric squalificato)

ARBITRO: Rapuano

RETI: 93′ Molina, 96′ rig. Pussetto

AMMONITI: Lukic, Jajalo, Mandragora, Soppy, Singo, Arslan, Praet