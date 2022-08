Udinese, Marino: "Deulofeu? Se arriverà l'offerta giusta gli concederemo il giusto salto di qualità"

Calciomercato Napoli - Pierpaolo Marino, dg dell'Udinese, ha parlato dopo la seconda amichevole dei friulani contro il Chelsea iniziando dal contributo dei volti nuovi Perez ed Ebosse:

"Perez è un ritorno graditissimo. Non serve dire molto su di lui, abbiamo visto l’anno scorso il suo biglietto di presentazione. Siamo stati fortunati a poter impiattare questa importante operazione di mercato con l’Atletico Madrid, che ci ha dato la possibilità di mettere definitivamente le mani su un giocatore di assoluto valore come Nehuén. Ebosse va a completare la ristrutturazione del reparto difensivo, andando a costituire un’alternativa a Udogie di grande qualità".

Come reagire alla doppia sconfitta in questo test?

"Sono state due partite che ci lasciano molto soddisfatti. Le nostre formazioni miste non sono da Champions League come quelle dei Blues, che ha due squadre e mezza colme di grandissimi profili come Kanté o Sterling. Siamo felicissimi di come abbiamo retto l’impatto, perché le partite sono state entrambe aperte, anche se con una chiara soggezione tecnica da parte dell’Udinese. Inoltre hanno giocato tanti Primavera contro fuoriclasse così importanti, che avrebbero travolto qualsiasi squadra, anche con titolari di Serie A. Siamo felicissimi di aver fatto queste amichevoli di alto livello da cui usciamo con la convinzione che possiamo presentarci in maniera appropriata alla prima, difficilissima, partita di campionato contro il Milan".

Che ne sarà di Deulofeu?

"Con Deulofeu c’è un rapporto ottimo, lui è felicissimo di stare a Udine, in un contesto positivo per lui. Ci siamo capiti a livello gestionale ed empatico, credo sia giusto se arriverà un’offerta importante concedergli un salto di qualità alla sua età, sarebbe il momento giusto. Ma se dovesse rimanere sarebbe un regalo, saremmo felicissimi".