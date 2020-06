Tuttosport - L'obiettivo 4° posto per il Napoli non è tramontato! Nel gruppo è tornata l'autostima venuta meno con Ancelotti

Ultime notizie Napoli - Senza un attimo di sosta e col sorriso. E’ il nuovo volto del Napoli di Gattuso, squadra reduce da un percorso virtuoso: nelle ultime 12 partite, ha perso una sola volta in casa col Lecce. Ne parla Tuttosport:

"La vittoria della Coppa Italia è servita per creare all’interno del gruppo quel sentimento di autostima venuta meno durante la gestione Ancelotti. Ora si sentono tutti coinvolti, anche perché grazie ai 5 cambi, Gattuso ha più chance per dare spazio a quelli che solitamente non ne avevamo. Leggi: Lozano. E il Napoli non si vuole fermare, l’obiettivo 4° posto non è tramontato"