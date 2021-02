Tuttosport - Juventus-Napoli si giocherà il 17 marzo alle 18.45: manca solo l'ufficialità

Si giocherà dopo cinque mesi Juventus-Napoli che non fu disputata il 4 ottobre scorso, quando gli azzurri non si presentarono a Torino seguendo l'indicazione della Asl del capoluogo campano. Manca solo l'ufficialità, attesa nelle prossime ore, ma secondo indiscrezioni filtrate dalla Lega calcio la data scelta per il recupero (con fischio d'inizio probabilmente fissato per le ore 18.45), è quella del 17 marzo (nello stesso giorno verrà recuperata anche andrà in scena anche Torino-Sassuolo rinviata per Covid).

Inizialmente il giudice sportivo aveva assegnato il 3-0 a tavolino alla Juventus e un punto di penalizzazione alla squadra di Gattuso, sentenza confermata in secondo grado ma poi cancellata dal Collegio di Garanzia del Coni che ha accolto il ricorso degli azzurri.