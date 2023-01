Torino-Verona 1-1, occasione sciupata per i granata: il tabellino

Notizie calcio. Inizia con un 1-1 il 2023 di Torino e Verona. Gli scaligeri, ultimi in classifica, ottengono un buon punto per sperare ancora nella rimonta salvezza, mentre i granata di Juric perdono una buona occasione per avvicinare l'ottavo posto.

Torino-Verona 1-1, il tabellino

All'Olimpico l'Hellas passa in vantaggio a fine primo tempo con il colpo di testa di Djuric, ma nella ripresa il forcing del Torino porta al definitivo 1-1 di Miranchuk. con un gran gol dal limite. Nel finale non basta l'assalto granata, che sfiorano la vittoria a tempo scaduto con Lukic. Con questo riportato il Toro sale a 22 punti, mentre il Verona è ora a quota 6.

TORINO (3-4-2-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Ricci (90′ Linetty), Lukic, Vojvoda; Miranchuk, Radonjic (65′ Sanabria); Vlasic. In panchina: Berisha, Gemello, Zima, Adopo, Dembele, Bayeye, Seck, Gineitis, Karamoh. Allenatore: Juric

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Hien, Dawidowicz; Depaoli (86′ Hrustic), Lazovic (81′ Terracciano), Sulamana (72′ Verdi), Doig; Tameze, Kallon (72′ Ilic); Djuric. In panchina: Berardi, Perilli, Gunter, Magnani, Cabal, Coppola, Veloso, Henry, Piccoli. Allenatore: Zaffaroni

ARBITRO: Federico Dionisi di L’Aquila

RETI: 45′ Djuric, 64′ Miranchuk

NOTE: Ammoniti: Schuurs, Dawidowicz. Angoli: 6-3. Recupero: 2’pt, 6’st.