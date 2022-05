Torino, Ansaldi esalta Juric: "Abbiamo un mister forte: sa come stimolare tutti"

Cristian Ansaldi ha parlato ai microfoni di Torino Channel al termine del match vittorioso contro l'Empoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Sapevamo che questa partita sarebbe stata così, ne abbiamo giocate tre in una settimana, ma sono contento di aver vinto, così abbiamo portato tre punti a casa. Sì, sono partito dalla panchina ma, come dico sempre, abbiamo un mister forte, che sa come aiutare tutti i giocatori, sia chi sta in panchina che i titolari, così da poter rispondere bene quando si è chiamatI in campo. Tutta la squadra si è complimentata per i cento gol di Belotti in maglia granata, siamo sempre vicini a lui, questo è importante".