Tegola Fiorentina, brutto infortunio per Dodò che salta il Napoli: previsto lungo stop

Notizie calcio. Problemi per la Fiorentina, che dovrà fare a meno del terzino destro Domilson Cordeiro dos Santos, meglio noto con il nome d'arte di Dodo, per un po' di tempo. Lesione al legamento crociato del ginocchio destro per l'esterno di nazionalità brasiliana, di seguito il comunicato ufficiale diramato dalla stessa società viola:

"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Dodo è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici a seguito dell' infortunio occorso nella gara di ieri. Gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro che necessita di correzione chirurgica. La sede e la data dell'intervento saranno decise nelle prossime ore".