Hans Hateboer nella giornata di ieri è uscito anzitempo dalla sfida contro la Lazio a causa di un infortunio al ginocchio. Nella giornata di oggi il giocatore verrà sottoposto ad esami strumentali per comprendere l'entità dell'infortunio. Si teme l'interessamento dei legamenti del ginocchio e in particolare del legamento crociato anteriore. A visitare l'esterno dell'Atalanta sarà il professor Mariani. Se la diagnosi venisse confermata, per Hans Hateboer il campionato sarebbe finito in anticipo.