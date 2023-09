Svolta in Serie A - Accordo Dazn-FIGC, verranno trasmessi in onda gli audio del Var

Notizie Calcio - Accordo storico tra la Figc e Dazn. Gli audio dei dialoghi tra i Var e i direttori di gara saranno trasmessi, grazie ad un accordo appena firmato tra la Federcalcio e Dazn. Nella trasmissione "Sunday Night Square" verranno analizzati, per motivi regolamentari, gli audio del turno precedente di campionato. Domani sarà in studio il designatore degli arbitri, Gianluca Rocchi e verranno analizzati gli episodi e gli audio della quarta giornata di campionato. Le clip verranno analizzate per il nuovo formato "Open Var" che prevede ogni settimana un ospite dell’Associazione italiana arbitri (Aia), cominciando domani con Rocchi. Di seguito la nota ufficiale dell'emittente streaming:

“Eccezionalmente, il designatore arbitrale ricostruirà i principali episodi di questa stagione calcistica”. “Siamo entusiasti di essere i primi, nella storia del calcio italiano, e non solo, a mostrare in esclusiva sulla nostra app le decisioni della Var attraverso le immagini e soprattutto gli audio. L’obiettivo di questa innovativa e inedita partnership insieme a Figc e Aia, e grazie alla collaborazione della Lega Serie A, è di offrire a tutti i tifosi un’esperienza ancora più appassionate del calcio italiano”.

Anche il presidente federale Gabriele Gravina ha commentato questa scelta:

“Siamo alla vigilia di una svolta importante nel modo di comunicare il calcio. Con Open var vogliamo contribuire a creare una rinnovata cultura sportiva, una profonda conoscenza del regolamento del gioco più amato dagli italiani e far conoscere meglio il mondo arbitrale. Lo spazio Figc-Aia all’interno della programmazione di Dazn non è una moviola, ma l’occasione per capire, in totale trasparenza, come nascono le scelte dei direttori di gara in uno dei settori più innovativi e rivoluzionari del calcio degli ultimi anni, che è il Var”.

Infine le parole del presidente dell'AIA, Carlo Pacifici: