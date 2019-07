Calendario Serie A 2019/2020, il sorteggio: segui la diretta su CalcioNapoli24, il via alle ore 18:45!

Sorteggio Serie A del calendario 2020 - Il calendario Serie A 2019/20 al via! Lunedì 29 luglio, ore 18:45, sarà il giorno del sorteggio che avverrà negli studi Sky Sport e sarà visibile in diretta sui canali Sky Sport 24 e Sky Sport Serie A. Le squadre della Serie A Tim 2019/2020 sapranno gli accoppiamenti per l'intera stagione. Su CalcioNapoli24 la diretta testuale del sorteggio del calendario di Serie A 2020. L'inizio del campionato avverrà con l'anticipo di sabato 24 agosto e si concluderà il 24 maggio 2020.

Date Serie A - Nella stagione 2019/20, le squadre si fermeranno quattro volte per gli impegni con le Nazionali. Ecco le soste della Serie A:

8 settembre 2019;

13 ottobre 2019;

17 novembre 2019;

29 marzo 2020.

Sosta invernale Serie A 2019/20

Inoltre, la Serie A, si fermerà per sosta invernale che è in programma dal 23 dicembre al 5 gennaio 2020.

Turni infrasettimanali Serie A 2019/20

Tre i turni infrasettimanali della prossima stagione di A: