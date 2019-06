Francesco Totti sta per lasciare la Roma. Sarà lunedì la giornata in cui l'ex capitano giallorosso spiegherà i motivi che hanno portato a questa scelta. Presso il Salone del Coni ci sarà una conferenza stampa dove Totti dirà addio alla Roma, la squadra della sua vita. Ieri la lettera di Pallotta è stato un ultimo tenativo della proprietà di far tornare sui suoi passi Francesco Totti, che però sembra ormai aver preso la decisione definitiva. Lo riporta il sito di Gianluca Di Marzio.