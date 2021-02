Sky - Napoli in silenzio stampa dopo la sonora sconfitta contro l'Atalanta

Notizie Napoli calcio. Napoli sconfitto 4-2 a Bergamo, con gli azzurri che incassano un ulteriore ko in questa fase delicata di stagione. Una prestazione altalentante dei ragazzi di Gattuso, sempre più in crisi d'identità: per questo motivo l'ufficio stampa azzurro ha indetto il silenzio stampa a tempo indeterminato.

Napoli in silenzio stampa

Nessun tesserato del Napoli, infatti, rilascerà dichiarazioni dopo la partita persa contro l'Atalanta. Lo si apprende da Sky Sport che ha annunciato la decisione del club azzurro di entrare in silenzio stampa: ad ora non è detto per quanto tempo si protrarrà la scelta.