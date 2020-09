Sintesi Parma-Napoli 0-2, highlights e gol: Osimhen cambia la partita, decisivo Lozano [VIDEO]

Risultato Parma Napoli. Sintesi Parma-Napoli 0-2 highlights. La Sintesi e il risultato di Parma Napoli su Calcio Napoli 24. Il match di Serie A valido per la 1a giornata di Serie A allo stadio Ennio Tardini di Parma avanti a 1000 tifosi. Parma Napoli 0-2, gol di Mertens e Insigne.

Video gol Parma Napoli 0-2, highligths e gol

Risultato Napoli oggi - Risultati e news - Qui la sintesi di Parma Napoli giocata allo stadio Ennio Tardini alle ore 12:30. I video delle azioni salienti con i gol di Parma e Napoli, partita di Serie A della 1 giornata. Primo tempo con pochissime azioni e ritmi bassisimi di entrambe le squadre. Nella ripresa però cambia completamente la partita dalla mezz'ora di gioco, quando Gattuso manda in campo Osimhen. Solo qualche minuto e arriva il gol del vantaggio con Mertens, che è liberato da Osimhen che aveva portato via la marcatura di Iacoponi. Il raddoppio arriva grazie a Lozano che fa tutto da solo e costrigne Sepe alla gran parata, poi Insigne sulla respinta mette in rete.

Sintesi Parma Napoli 0-2! Parma Napoli highlights 0-2

