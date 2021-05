Finisce 1-1 tra Verona e Spezia il primo anticipo di questa giornata di Serie A. Punto importantissimo fuori casa per lo Spezia che dopo essere anato in svantaggio nel primo tempo per mano di Salcedo, è riuscito ad impattare il match in extremis grazie a Saponara.

Liguri che quindi allungano sulla zona salvezza, mentre li scaligeri salgono a quota 42 raggiungendo la Sampdoria.

