Serie A, venerdì l'esonero di Shevchenko: tutto fatto per il nuovo allenatore del Genoa, il nome

Ultime Serie A - Cambio di panchina in arrivo nel campionato italiano, perché il destino di Shevchenko è segnato, e secondo Repubblica il Genoa è pronto a cambiare allenatore al di là di come andrà in Coppa Italia contro il Milan.

Secondo Repubblica la decisione è stata presa: per venerdì, quindi dopo la gara di domani sera in Coppa Italia contro il Milan, è prevista la definizione della trattativa con Bruno Labbadia, 56 anni, ex allenatore di Bayer Leverkusen, Amburgo e Stoccarda, abituato a subentrare in corsa con buoni risultati.

Il Genoa quindi dovrà pagare circa due milioni a stagione fino al 2024 a Shevchenko ma ha ancora sotto contratto sia Ballardini che Maran. Nonostante ciò ha scelto Labbadia per l'immediato futuro.