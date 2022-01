Serie A, assemblea straordinaria di Lega: si va verso partite a porte chiuse

Notizie calcio. Alle 13.30 ci sarà un assemblea di Lega staordinario per discutere delle nuove misure da attuare visto l'aumento dei casi Covid. Il premier Mario Draghi ha chiamato il presidente della Figc, Gabriele Gravina, esprimendo «preoccupazione» circa l'immagine che il calcio sta dando al Paese: domenica le telecamere hanno mostrato in tv il mancato rispetto della disposizione a scacchiera (un posto sì e un posto no per garantire il 50% di capienza) praticamente ovunque, oltre ai troppi tifosi senza mascherine ben indossate.

Stadio Maradona

Serie A verso ritorno a porte chiuse

Per questo motivo, sono ore decisive in vista dell'incontro di mercoledì tra le istituzioni calcistiche, la Conferenza Stato-Regioni e il governo rappresentato dai ministri Speranza e Gelmini e dalla sottosegretaria Vezzali. Non si parlerà solamente della situazione ASL, ma già a breve potrebbe essere formalizzato nuovamente il provvedimento che riporterebbe alla chiusura degli stadi ed alle partite a porte chiuse.