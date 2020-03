Ultim'ora dalla Lega Serie A: recupero il prossimo week-end, slitta Verona-Napoli

Ultimissime Serie A: trapelano le prime notizie dalla riunione straordinaria ancora in corso all'interno del Consiglio di Lega Serie A. Il presidente della Lega, il presidente della FIGC e i consiglieri federali stanno discutendo da ore in conference-call per stabilire come riorganizzare il calendario di Serie A dopo i rinvii delle partite a porte chiuse ordinati per contenere l'emergenza del coronavirus.

Recupero Serie A: Juve-Inter lunedì sera

Secondo quanto sostiene Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, "si va verso slittamento del campionato di una giornata. La conference-call continua e si deciderà tutto mercoledì. La giornata che non si è disputata dovrebbe essere recuperata il prossimo week end. Udinese-Firoentina posticipo di domenica, Juve-Inter lunedì sera".

Stando a questa ipotesi, dovrebbe dunque slittare la prossima giornata di Serie A, in attesa di recuperare le partite non ancora disputate: ciò significa che anche la partita del Napoli in programma domenica 8 marzo a Verona contro l'Hellas non si giocherà e slitterà alla settimana successiva. Al momento non c'è nulla di ufficiale; si attende la comunicazione della Lega.

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha affermato a "Il bello del Calcio" che Verona-Napoli dovrebbe giocarsi venerdì 13 marzo.