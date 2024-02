Serie A - Cagliari-Lazio 1-3, biancocelesti che si portano a +2 sul Napoli

Il tabellino di Cagliari-Lazio 1-3 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 27' p.t aut. Deiola (L), 5' s.t Immobile (L), 6' s.t Gaetano (C), 20' s.t Felipe Anderson (L)



Assist: 6' s.t Luvumbo (C), 20' s.t Vecino (L)



Cagliari (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Mina (29' s.t Wieteska), Obert (19' s.t Augello), Azzi (1' s.t Dossena); Nandez, Deiola, Makoumbou; Viola (1' s.t Luvumbo), Gaetano; Lapadula (29' s.t Lapadula). All Ranieri



Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi (33' s.t Kamada), Luis Alberto (17' s.t Vecino); Felipe Anderson, Immobile (17' s.t Castellanos), Isaksen (39' s.t Pedro). All. Sarri/8



Arbitro: Marco Di Bello di Brindisi



Ammoniti: 45' p.t +1 Immobile (I), 7' s.t Makoumbou (C), 22' s.t Romagnoli (L), 45' s.t +2 Vecino (L)