Serie A 2024/25, al via il 17 agosto: tre giornate ad agosto, prima della sosta per le nazionali

Ultime notizie Serie A - La Serie A 2024-2025 prenderà il via sabato 17 agosto. Ad annunciarlo è stato il responsabile della competizione della lega Serie A Andrea Butti, intervenuto a Telelombardia. Ci saranno tre giornate di campionato prima della sosta per le nazionali. Per definire il calendario dlla quarta in poi, invece, sarà necessario attendere il sorteggio della super Champions League, che esordirà nel suo nuovo formato.

"Si disputeranno tre giornate: il weekend del 17-18 agosto, quello del 24-25 e quello del 31 agosto-1 settembre, poi ci sarà la pausa per le nazionali". Queste le parole di Andrea Butti in merito all'inizio della Serie A 2024-2025. Archiviate le prime tre giornate, il campionato si fermerà per le prime due giornate della Nations League, che si giocheranno dal 5 al 10 settembre.

Per poter delineare il calendario dalla quarta giornata in poi, invece, servirà più tempo. Una variabile importante sarà sicuramente la super Champions, che con il nuovo formato prevede partite anche al giovedì, oltre ai consueti appuntamenti del martedì e del mercoledì.

Butti ha infatti proseguito: "L'anno prossimo la nuova Champions si giocherà martedì, mercoledì e giovedì, quindi a inizio campionato dovremo aspettare il sorteggio per organizzare la quarta giornata". Il sorteggio per la fase a campionato della massima competizione europea è previsto per giovedì 29 agosto.