Brambati: "Occhio al Napoli per lo Scudetto, sarà lotta a tre. Favorito? Ci si dimentica che Spalletti ha già vinto due campionati"

Notizie Napoli calcio. A Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati. Ecco cosa ha detto:

Lo Scudetto è un affare a due?

"Le tre lì davanti lotteranno per lo Scudetto. Inciderà molto Napoli-Inter ma anche Napoli-Milan. La Juve per me non rientra, dovrà lottare per arrivare quarta. Tutti danno per morta l'Atalanta, ma ci ha dato dimostrazione negli anni di cosa sa fare. Qui stiamo elogiando sia Milan che Inter ma attenzione al Napoli. Sta recuperando Osimhen, che gli ha vinto la partita a Venezia, ma anche Anguissa e Koulibaly, che sono stati determinanti nel primo periodo. E' vero che il Napoli ha l'EL, ma l'Inter con Liverpool e derby di Coppa Italia soffrirà, porteranno via energie queste partite".

Chi è favorito?

"Dico che Spalletti due campionati in Russia li ha vinti, ha più esperienza degli altri due. L'Inter però è la squadra più attrezzata, il Milan sta sorprendendo, sta andando al di là della rosa a disposizione. Il Napoli però è lì".