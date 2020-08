Satin (agente): "Gabriel aggressivo e di buon livello, ma tecnicamente sarà sempre lontano da Koulibaly"

Notizie Napoli calcio. Bruno Satin, ex procuratore di Kalidou Koulibaly, ha parlato a Radio Sportiva:

"Cavani?Ragazzo un po' strano, non so se attende un'altra squadra oppure va al Benfica. La sua richiesta è di 30 milioni di ingaggio in 3 anni, per un ragazzo di questa età non sono pochi soldi, è un rischio importante.

Thiago Silva?Vivo a Parigi e lo vedo molto spesso, è ancora a un livello fantastico, però anche lui ha uno stipendio elevato. Chi prova a prenderlo ovviamente offrirà un ingaggio inferiore.

Gabriel Magalhães del Lille?Ha fatto una buona stagione arrivando ad un buon livello. È molto aggressivo e concentrato, ma tecnicamente è e rimarrà lontano da Koulibaly, ma per il Napoli può essere un buon investimento".