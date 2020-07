Serie A - Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, è intervenuto a Sky Sport per parlare del futuro dei propri calciatori e del calciomercato: "Io quando ho rinnovato non ho messo paletti o chiedere di non cedere determinati calciatori. Vado contro i miei interessi e dico che Boga, Berardi e Locatelli sono già pronti per una biga e se vorranno andare non spenderò una parola per tenerli o convincerli. La scelta spetta a loro, il futuro è loro".