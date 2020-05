Rrahmani: "Napoli? Ha l'ambizione di arrivare in fondo a tutte le competizioni! Avevo un debole per Vermaelen, posso migliorare ancora. Boga tra i più difficili da marcare..."

Amir Rrahmani, difensore del Napoli in prestito al Verona, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport.

In meno di un anno, il prezzo di Rrahmani è lievitato.

Cosa significherà Napoli per Rrahmani?

«Ho rispetto per il Verona e mi crea imbarazzo persino dover parlare in questo momento di una vicenda che apparterrà al mio futuro. Io qui sono stato benissimo e il giorno in cui dovrò andare via, vorrò salutare nel modo più giusto. Ma sono anche un professionista e a me è capitata la possibilità di andare a giocare in un club che ha l’ambizione di arrivare in fondo a tutte le competizioni. È una opportunità che ho afferrato con soddisfazione ma senza dimenticare chi mi ha consentito di poterla cogliere»