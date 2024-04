Roma, Ndicka è stato dimesso dall'ospedale: il comunicato del club giallorosso

Evan Ndicka è stato dimesso dall'ospedale di Udine e si appresta a tornare a Roma, dove lo attendono amici e compagni di squadra che nella serata di domenica hanno vissuto momenti di grande apprensione dopo il malore che ha colto il difensore di Daniele De Rossi. Intanto non è ancora stata decisa la data del recupero del match tra bianconeri e giallorossi. La gara era sull'1-1 quando Ndicka è stato colto dal malore in campo.

Ecco il comunicato diramato dalla A.S. Roma sulle condizioni di Ndicka:

"Sono stati effettuati controlli cardiologici di primo e secondo livello risultati negativi per patologia cardiaca. Alla luce degli ultimi esami effettuati in mattinata il quadro clinico è compatibile per trauma toracico con minimo pneumotorace sinistro. Il calciatore è stato dimesso ed effettuerà ulteriori controlli a Roma. L'AS Roma vuole ringraziare per la grande professionalità e disponibilità la società Udinese Calcio, l’arbitro il sig. Pairetto, il pubblico presente allo stadio di Udine e il personale medico e sanitario dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Tutti insieme, in quei minuti concitati e di apprensione, abbiamo dimostrato i valori dello sport e messo al primo posto la salvaguardia della vita".