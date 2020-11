Roma, Dzeko ancora positivo: a serio rischio la sua presenza contro il Napoli

Dzeko è ancora positivo al Coronavirus. Negli ultimi tre giorni ha effettuato tre tamponi, che hanno dato tutti lo stesso esito. Anche se il bomber giallorosso risulterà negativo nella giornata di sabato non sarà comunque a disposizione, perché il protocollo prevede le visite d’idoneità sportiva.

Edin Dzeko non giocherà la partita dell’8a giornata di Serie A tra Roma e Parma. L’attaccante bosniaco è ancora positivo al Coronavirus e non sarà dunque inserito nell’elenco dei convocati del tecnico Paulo Fonseca. Mancano ancora due giorni all’incontro, ma anche se dovesse arrivare l’attesa negatività al prossimo tampone non ci sarebbero i tempi tecnici per scendere in campo domenica prossima.

Il bomber giallorosso era risultato positivo al tampone alla vigilia di Genoa-Roma, aveva saltato quell’incontro e pure le partite della nazionale della Bosnia. Rimasto in isolamento domiciliare perché asintomatico, Dzeko ha effettuato tre tamponi negli ultimi tre giorni che hanno dato sempre lo stesso risultato: positivo, seppur con carica virale bassa. Quindi il giocatore dovrà rimanere ancora in isolamento domiciliare e non sarà a disposizione contro il Parma.

La Roma, come tutte le squadre che giocano le coppe europee, sarà chiamata a un incredibile tour de force nel prossimo mese e mezzo e ha bisogno di Dzeko, che presto effettuerò un altro tampone. Se anche dovesse risultare negativo però non sarebbe a disposizione di Fonseca. Perché prima di tornare a disposizione dopo la negatività dovrà sostenere le visite d’idoneità sportiva. E le visite durano due giorni, perché va applicato l’holter con il monitoraggio di 24 ore.