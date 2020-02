CorSport - Lega calcio a 8: Totti, gomitata e rissa sfiorata contro il Frosinone! Colpito il capitano Iannuccillo, non bastano le scuse

Ultimissime calcio - Francesco Totti, come riportato dal Corriere dello Sport, è stato protagonista di uno spiacevole episodio. Rissa sfiorata alla Lega di calcio a 8. Secondo quanto riferito dal Corriere, in una partita tra il Totti Sporting Club e il Frosinone, il Pupone avrebbe allargato un po' troppo il braccio finendo per colpire il capitano avversario, Iannuccillo al volto. Taglio e perdita di sangue, ma non sono bastate le immediati scuse di Totti però calmare gli animi. Contatto sfiorato tra alcuni componenti delle panchine, arrivati quasi alle mani ma divisi poi da alcuni partecipanti e da membri dello staff del circolo Longarina.