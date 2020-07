Repubblica su Gattuso: ieri si è emozionato, ma avrebbe meritato di vincere! Il Napoli avrà allarmato il Barcellona in prospettiva Champions

Ultime notizie Napoli - L’ultima e unica volta di Gattuso contro il Milan era stata da calciatore diciannovenne del Perugia, come racconta l’edizione odierna di Repubblica:

“Ieri si è emozionato parecchio, nel ritrovare la squadra di cui è stato campione e poi allenatore, lasciando l’anno scorso, oltre a due anni di stipendio, un quinto posto a un solo punto dal terzo. Il duello per lo stesso quinto posto con Pioli, che ne seguirà l’immeritato destino, è finito in pari, ma avrebbe meritato di vincerlo il Napoli, la cui esibizione avrà allarmato il Barcellona in prospettiva Champions”