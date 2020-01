Probabili formazioni Napoli-Inter: Milik e Insigne guidano l'attacco, Fabian c'è! Conte ritrova Brozovic, Lautaro Martinez e Sensi

Probabili formazioni Napoli-Inter. La SSC Napoli si avvicina alla diciottesima giornata della Serie A, gli azzurri ospiteranno allo stadio San Paolo di Napoli l'Inter di Antonio Conte. Il Napoli di Gennaro Gattuso arriva alla sfida dopo la vittoria in extremis contro il Sassuolo che ha chiuso il 2019. L'Inter cerca di restare attaccata alla Juventus al primo posto e di allungare sulla Lazio che non molla.

Napoli - Inter, le ultime

IN CASA NAPOLI - Non recuperano Koulibaly e Makismovic in difesa, Gattuso dovrà affidarsi a Manolas con Luperto al suo fianco. Di Lorenzo a destra, Mario Rui a sinistra in vantaggio su Hysaj. A centrocampo ci sono Allan e Zielinski, mentre Fabian Ruiz è in dubbio, possibile scelta a sorpresa con Gaetano o Elmas al suo posto in cabina di regia. In attacco anche Mertens sarà out, Callejon e Lozano si giocano un posto, Milik e Insigne confermati.

IN CASA INTER - Conte torna a sorridere, recuperati Sensi e Barella al centrocampo, scontata la squalifica per Brozovic e Lautaro Martinez. In difesa Godin in ballottaggio con Bastoni per affiancare De Vrij e Skriniar. Nel centrocampo a 5 ci saranno Candreva e Biraghi sulle corsie, out D'Ambrosio. In mezzo al campo si rivede Sensi dal 1', Vecino e Brozovic completano il reparto. In avanti Lukaku-Lautaro Martinez il tandem offensivo.

Serie A

Probabili formazioni Napoli - Inter

Probabile formazione Napoli:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Squalificati: - . Indisponibili: Koulibaly, Makismovic, Ghoulam, Malcuit, Mertens.

Convocati Napoli: la lista di Gattuso

Probabile formazione Inter:

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin; de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro, Lukaku.

Squalificati: - . Indisponibili: Sanchez, Asamoah, D'Ambrosio.

Convocati Inter: la lista di Conte