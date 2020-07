Prandelli: "Scandoloso quanto successo a Sarri! Champions? Spero Napoli e Juve vadano avanti"

Notizie Napoli calcio. Cesare Prandelli, ex ct della Nazionale italiana, ha rilasciato una intervista per parlare del momento del campionato italiano di calcio ai microfoni di Radio Sportiva:

"Sarri? Scandaloso che sia arrivato tardissimo in Serie A, lo scudetto è un coronamento alla carriera. Ha vinto capendo la situazione senza esasperare il concetto di gioco e andando sul concreto".

"Champions? Mi auguro che Juve e Napoli possano passare, magari ritrovandosi in finale, ma l'Atalanta ha qualcosa in più rispetto agli altri. Ha una grande spregiudicatezza e penso potrà fare una grande Champions. L'Atalanta è una squadra sfacciata, è un esempio per tutto il calcio in quanto a lavoro, programmazione, idee e persone competenti. Spero che possa arrivare in finale di Champions per tanti motivi. Prossima Serie A? Per spettacolarità mi auguro che ci siano più squadre che possano dar fastidio alla Juve. Ci sono 5-6 squadre, potrebbe essere un campionato molto interessante".