Parma, il ds Faggiano: "Ho provato a prendere Piatek, l'infortunio di Sepe non ci ha favorito il mercato"

Calciomercato - Daniele Faggiano, ds del Parma, è interveenuto in conferenza stampa nel giorno della presentazione di Caprari: "Non era semplice muoversi in avanti. Nessuno degli attaccanti che avevamo contattato si è spostato in questa finestra di mercato. Tranne Piatek, a cui ho pensato e che sarei stato il primo a prendere, ma che era fuori budget e per prima cosa noi dobbiamo guardare alle nostre casse, degli altri non si è mosso nessuno. La lista ora è piena, ed Inglese è fuori a causa dell'infortunio. Non possiamo dunque andare sugli svincolati. Gervinho non era tanto convinto di andarsene da subito. Non è facile. Si sbaglia tutti insieme. Può succedere di voler andare via, ha sbagliato alcune cose ma non altre. Mi sarei aspettato di fare meno in questo mercato. Gli infortuni ci hanno destabilizzato e l'uscita di Gervinho come la situazione Sepe non ci ha favorito, Alastra me l'avevano chiesto quasi tutte le squadre di Serie B ma non volevamo farlo uscire, poi stare qui dietro a tre portieri non era producente".