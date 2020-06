Paci: "Sarri aveva trovato la sua dimensione a Napoli! San Paolo? L'ho sempre sofferto, ti mette pressione e timore"

Notizie Napoli calcio. Durante il programma "Taca La Marca" in onda su Radio Musica Television è intervenuto Massimo Paci, allenatore ed ex difensore:

"Ho studiato Sarri, è un allenatore fantastico che a Napoli aveva trovato la sua dimensione, ha bisogno di giocatori giovani e predisposti al suo modo di intendere il calcio, che necessita di essere svolto alla lettera. A Napoli abbiamo visto il gioco più bello d'Italia. Alla Juventus non è stato possibile questo, visto che i campioni bianconeri difficilmente si possono contestualizzare all'interno di schemi tattici di gioco, Sarri è stato bravo ad adattarsi ai suoi giocatori e tutto sommato non abbiamo ancora visto la Juventus al massimo del suo potenziale. Bisogna dargli tempo".

La coppia Manolas-Koulibaly: "Il Napoli è passato da una difesa che operava in maniera automatica, dove tutto era sotto controllo con Sarri, ad Ancelotti, con il quale non c'erano grandi schemi difensivi visto che il tecnico ha avuto sempre a disposizione nella sua carriera campioni assoluti in questo reparto, così forse non si è sviluppato in maniera ottimale l'intesa tra i due centrali.”



Atmosfera San Paolo: "Ho sempre sofferto in diversi stadi e uno di questi era il San Paolo. Era un problema mio e il San Paolo incute pressione e timore. È uno stadio glorioso dove ha giocato il miglior giocatore di tutti i tempi. Ovviamente tali sensazioni svanivano quando scendevo in campo”.