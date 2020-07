Nando Orsi è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Il Napoli ha acquistato due centrocampisti a gennaio per coprire di più gli spazi e aiutare la difesa. Il Barcellona è una squadra troppo forte per poter perdere la concentrazione, in 10 minuti ti fa 2-3 gol senza che riesce nemmeno a rendertene conto”.