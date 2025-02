Niente prova TV per Lautaro, ma in Serie B c'è uno squalificato per blasfemia nell'ultimo turno!

Il Giudice Sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, non ha menzionato Lautaro Martinez nel referto relativo alla 25ª giornata di campionato. Di conseguenza, nessuna squalifica per il capitano dell'Inter, ripreso dalle telecamere dopo il derby d'Italia contro la Juventus mentre, visibilmente contrariato per la sconfitta, pronunciava quelle che sembrano espressioni blasfeme.

Diversa la situazione in Serie B, dove Alex Ferrari della Sampdoria √® stato sanzionato dal Giudice Sportivo. Il difensore dovr√† scontare una giornata di squalifica per "aver pronunciato un'espressione blasfema al 47¬į del primo tempo" e altre due giornate per l'espulsione ricevuta a causa di un "comportamento scorretto nei confronti di un avversario", aggravata da un‚Äôespressione irrispettosa rivolta agli Ufficiali di gara al momento del cartellino rosso.