Il Napoli saluta Dimaro: gli azzurri in partenza per Edimburgo [VIDEO]

E' ufficialmente terminato il ritiro della SSC Napoli in quel di Dimaro-Folgarida. La squadra di Carlo Ancelotti ha passato le prime tre settimane di preparazione in Trentino, dove ha affrontato tre amichevoli contro Benevento, Feralpisalò e Cremonese.

Napoli-Liverpool, azzurri in partenza per la Scozia

In questi minuti la truppa partenopea sta lasciando Dimaro, destinazione Edimburgo dove domani gli azzurri affronteranno in amichevole il Liverpool di Jurgen Klopp. Come testimoniato dal video pubblicato da Kiss Kiss Napoli, la squadra è pronta per la partenza.