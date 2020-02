Napoli, il vice Riccio: "Rosa di grande qualità, gli infortunati non vedevano l'ora di tornare. Champions? Pensiamo solo al Lecce"

Ultimissime calcio Napoli- Luigi Riccio, vice allenatore della SSC Napoli, è intervenuto a Sky Sport a fine partita con la Sampdoria: "Abbiamo incanalata molto bene la partita all'inizo, poi il gran gol di Quagliarella ha sporcato la partita. Ci sono stati molti più duelli fisici e palle sporche. Dovevamo riprendere la partita in mano e tornare a palleggiare tanto come sappiamo fare, questa squadra è forte in questo. Sappiamo le difficoltà che abbiamo avuto nelle scorse settimane. Abbiamo tanti giocatori di qualità, i ragazzi hanno fatto di tutto per rientrare il prima possibile. Demme ha stretto i denti per esserci come tutti, l'abbiamo recuperato tra stanotte e stamane. Grande lavoro del nostro staff. Dobbiamo lavorare meglio in alcuni momenti della partita. Se ci siamo per la Champions? Noi ci siamo per il Lecce e dobbiamo concentrarci su quella partita".