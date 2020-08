Napoli-Bernardeschi, si muove qualcosa? Operazione in salita ma lo juventino sta per cambiare agente

Ultime calciomercato Napoli. Federico Bernardeschi è considerato come il giocatore ideale da inserire nella trattativa con la Juventus per il passaggio di Milik in bianconero. Per l'approdo dell'ex Fiorentina all'ombra del Vesuvio, tuttavia, sono molteplici gli ostacoli da poter superare: il giocatore vorrebbe giocarsi le sue chance alla Juve, senza considerare che ingaggio elevato e diritti d'immagine frenano l'operazione.

Secondo il giornalista Nicolò Schira, qualcosa potrebbe però cambiare a breve: l'esterno offensivo è allettato dall'idea di cambiare procura per affidarsi a Mino Raiola. Qualora si dovesse concretizzare il passaggio con il nuovo agente, non è da escludere che alcuni scenari possano mutarsi.