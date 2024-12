Moviola Atalanta-Milan: gol De Ketelaere, perché il Var non è intervenuto

Moviola Atalanta Milan - Arrivano le ultimissime notizie su quello che è accaduto durante la partita di Serie A Atalanta-Milan con il vantaggio per il gol di De Ketelaere ma tante proteste per un possibile fallo su Theo Hernandez.

Al minuto 12 è l'ex De Ketelaere che porta in vantaggio l'Atalanta sul Milan con un colpo di testa su sviluppi di punizione. Sul secondo palo è il belga a saltare più in alto di tutti e Theo Hernandez in marcatura è finito giù. Tantissime proteste di Fonseca e da parte del Milan in campo, ma l'arbitro non ha ritenuto irregolare le mani di De Ketelaere su Theo Hernandez. Il VAR non è intervenuto perché non si tratta di un chiaro ed evidente errore ed è una decisione di campo che solo l'arbitro poteva prendere per l'entità del contatto.